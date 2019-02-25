Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Nitelikli Eleman İhtiyacımızın Karşılanması Adına Büyük Mesafe Almış...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Nitelikli Eleman İhtiyacımızın Karşılanması Adına Büyük Mesafe Almış...

1 saat önce

- Düzenlenen iş birliği imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İmzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

- Düzenlenen iş birliği imza töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
İmzaların atılması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlenen törende konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:19 Kaynak: AA

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