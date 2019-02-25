Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Nitelikli Eleman İhtiyacımızın Karşılanması Adına Büyük Mesafe Almış...
1 saat önce
- Düzenlenen iş birliği imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İmzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi.
- Düzenlenen iş birliği imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un konuşması
İmzaların atılması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlenen törende konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:19 Kaynak: AA
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