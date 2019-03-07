Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Oecd Genel Sekreteri Gurria ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Oecd Genel Sekreteri Gurria ile Görüştü

47 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa'nın başkenti Paris'te OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Oecd Genel Sekreteri Gurria ile Görüştü, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa'nın başkenti Paris'te OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile bir araya geldi.

Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonunu tanıtmak üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile bir araya geldi. Gurria ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha sonra OECD çalışanları ile birlikte basına poz verdi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:19 Kaynak: İHA

Paris, Jose Angel, Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ziya Selçuk, Politika
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