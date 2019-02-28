Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimizin Yarışmalarını Seyredince Gelecek İçin Umutlanmak Daha...
1 saat önce
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un folklor gösterisiyle karşılanması Bakan Selçuk'un gençlerle sohbet etmesi Bakan Selçuk'un programın yapıldığı salona gelmesi Katılımcılardan detay görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un ödül alan öğrencilere ödüllerini...
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un folklor gösterisiyle karşılanması Bakan Selçuk
'un gençlerle sohbet etmesi
Bakan Selçuk'un programın yapıldığı salona gelmesi
Katılımcılardan detay görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Bakan Selçuk'un ödül alan öğrencilere ödüllerini vermesi
Bakan Selçuk'un bisiklete binmesi
Toplu fotoğraf çekimi ADANA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çukurova Üniversitesi
'nde düzenlenen TÜBİTAK 50. Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri Yarışması Bölgesel Sergi ve Ödül Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:14 Kaynak: AA
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