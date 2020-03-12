Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi.



Bakan Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detayları ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.