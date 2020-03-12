Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır - Son Dakika Dünya

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi.


Bakan Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detayları ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Ziya Selçuk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]