Son Dakika › Dünya › Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır - Son Dakika Dünya
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazır
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır." dedi.
Bakan Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detayları ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:31
Son Dakika Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı