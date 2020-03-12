Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için...

41 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Koranavirüs tedbirleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı

Koranavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için...

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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