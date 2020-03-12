Milli Eğitim Bakanlığı

Koranavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır."