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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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