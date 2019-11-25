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Milli eğitim bakanı selçuk, öğretmen destek noktası tanıtım programına katıldı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmen Destek Noktası Tanıtım programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmen Destek Noktası Tanıtım programına katıldı
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış!