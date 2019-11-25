Son Dakika Haberleri: Milli eğitim bakanı selçuk, öğretmen destek noktası tanıtım programına katıldı
Son Dakika Güncel Milli eğitim bakanı selçuk, öğretmen destek noktası tanıtım programına katıldı - Son Dakika

Milli eğitim bakanı selçuk, öğretmen destek noktası tanıtım programına katıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmen Destek Noktası Tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmen Destek Noktası Tanıtım programına katıldı

Milli eğitim bakanı selçuk, öğretmen destek noktası tanıtım programına katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
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