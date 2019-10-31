Milli eğitim bakanı selçuk öğretmen önlükleri tanıtım toplantısına katıldı
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK ÖĞRETMEN ÖNLÜKLERİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI (3) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:11 Kaynak: DHA
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK ÖĞRETMEN ÖNLÜKLERİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI (3) (Aktüel)
Kağıthane'de yıkım gerginliği Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir. Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı