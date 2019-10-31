Son Dakika Haberleri: Milli eğitim bakanı selçuk öğretmen önlükleri tanıtım toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Milli eğitim bakanı selçuk öğretmen önlükleri tanıtım toplantısına katıldı

Milli eğitim bakanı selçuk öğretmen önlükleri tanıtım toplantısına katıldı

7 saat önce

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK ÖĞRETMEN ÖNLÜKLERİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI (3) (Aktüel)

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK ÖĞRETMEN ÖNLÜKLERİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDI (3) (Aktüel)

Milli eğitim bakanı selçuk öğretmen önlükleri tanıtım toplantısına katıldı

Aktüel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:11 Kaynak: DHA
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