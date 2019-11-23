Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin voleybol final maçını izledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye Öğretmenler Kupası, 2023 eğitim vizyon belgesindeki öğretmenlerimizin sosyal ve kişisel hayatlarına zenginlik katmak hedefimize hizmet ediyor." dedi.

Bakan Selçuk, Ankara ve Antalya Voleybol takımları arasında oynanan Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final maçını izledi.

Selçuk, maç sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Öğretmenler Kupası'nın öğretmen, öğretmenlik anlayışlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, öğretmenliği sadece sınıflarda akademik içerikler paylaşan ve bazı kazanımlarla uğraşan bir meslek olarak görmediğini ifade etti.

Sporun ve sanatın birleştirici gücüyle öğretmenlerin birbiriyle olan etkileşimleri ve öğrencilere olan rol modellik özelliklerinin bir araya getirildiğini vurgulayan Selçuk, "Bu, 'ekip ve beraber, centilmence yarışmak nedir? Türkiye'de, illerimizde, okullarımızda sporun birleştirici gücünden nasıl yararlanabiliriz?' sorusunun bir cevabıdır bu. O anlamda 2023 eğitim vizyon belgesinde öğretmenlerimizin sosyal ve kişisel hayatlarına zenginlik katmak gibi bir hedefimiz vardı, bu ona da hizmet ediyor." diye konuştu.

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok mutluyuz"

81 il ve 778 ilçede yaklaşık 15 bin öğretmenin 8 bölgede turnuvalara katıldığına işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Basketbolda, voleybolda, masa tenisinde çok güzel yarışmalara girdiler. Bazen böyle hafif hırslı olanlar ya da tutkuyla bu işi sahiplenenler oldu. Ama bütününe baktığımızda öğretmenlerimiz çok büyük bir hevesle aileleriyle, öğrencileriyle birlikte bu konuyu çok desteklediler. Sonuçta biz öğretmenlerimizin sosyal hayatına, kişisel hayatına böyle bir güzellik kattığımız için Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok mutluyuz. Onların mutluluğunu yüzlerinden görebiliyorsunuz. Bütün Türkiye'de, bütün okullarda bu turnuvalar konuşuluyor. Öğrencilerimizden de çok fazla talep gelmeye başladı, 'biz de yarışmalar istiyoruz.' diye. Katılamayan öğretmenler bu öğretim yılı bitmeden tekrar yarışma düzenlenmesi konusunda talepte bulunuyorlar. Bazı hazırlıklar yapıyoruz."

Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlara turnuva konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Bakan, ilk servis atışı yaptı

Bu arada maç öncesi "Türkiye Öğretmenler Kupası" yazılı eşofman giyen Bakan Selçuk, takımlara başarılar diledi. Daha sonra maçın ilk servis atışını yapan Selçuk, fileye takılan atışını yineledi.

Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Final maçını, Antalya Voleybol Takımı 3-0 kazandı.