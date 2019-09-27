Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerini kutladı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerini kutladı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaşanan İstanbul depremi ardından sınıflardan öğrencilerin tahliyesini sağlayan ve velileri sakinleştirmede önemli roller üstlenen öğretmenlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerini kutladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaşanan İstanbul depremi ardından sınıflardan öğrencilerin tahliyesini sağlayan ve velileri sakinleştirmede önemli roller üstlenen öğretmenlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul depreminin ardından aktif rol üstlenen öğretmenleri kutladı. Selçuk'un paylaşımında, "Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkartan, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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