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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi

29 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle buluştu.
Bakan Selçuk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:42 Kaynak: AA
Niğde, Ziya Selçuk, Güncel
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