Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlerle buluştu - SİİRT

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Siirt
'te "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.
Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Selçuk, Siirt Üniversitesi
Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.
Programda, öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından Batman
'ın Kozluk
ilçesinde 2 yıl önce PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına "Mağusa
Limanı" türküsü ve çeşitli eserler seslendirildi.
Daha sonra Selçuk, sahneye çıkarak öğretmenleri tebrik etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.
Programa, AK Parti
Siirt Milletvekili Osman Ören
, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker
de katıldı.
Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.