Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:19 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Selçuk, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.
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