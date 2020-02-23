Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfı ziyaret etmesi ve konuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluşmasından detay görüntüler ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Selçuk, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu

Fırat Üniversitesi, Ziya Selçuk, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polonyalı gelin, Van'ı kendi ülkesinin insana tanıtıyor
CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:54:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]