Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul Profili) Bütün Okullar İyi ya da Kötü Derken Neye Göre İyi ya da...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul profili) Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul profili) Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA
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