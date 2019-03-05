Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul Profili) Bütün Okullar İyi ya da Kötü Derken Neye Göre İyi ya da...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul profili) Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okul profili) Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz."

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