Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) Çağ Nüfuslarını Net Ayırabilelim Diye 69 Ayı...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) Çağ Nüfuslarını Net Ayırabilelim Diye 69 Ayı...

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Politika
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