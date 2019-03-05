Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) Çağ Nüfuslarını Net Ayırabilelim Diye 69 Ayı...
2 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor
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