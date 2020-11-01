Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okullarda kimsenin burnu bile kanamadı" - Son Dakika

Depremin vurduğu İzmir'de okullarda minik öğrencilere verilen psikososyal desteği yerinde inceleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 bin 600 okulun bulunduğu İzmir'de 139 okulun hafif hasar aldığını ancak okullarda deprem esnasında kimsenin burnunun bile kanamadığını söyledi.

6.6'lık depremle sarsılan İzmir'deki okullarda incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere verilen psiko-sosyal desteği yerine inceledi. İzmir Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulunda minik öğrencilere öğretmenlerinin oynattığı oyunları izleyen Bakan Selçuk, anlatılan masalı da çocuklarla birlikte dinledi.

Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini sunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir'de olduklarını, alınan ve alınacak tedbirleri masaya yatırdıklarını söyledi.

İzmir'de 3 bin 600 okulda ve yaklaşık 850 bin öğrenci bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Bu öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda hasar söz konusu değil. 139 okulda hafif hasarlar var. Bununla ilgili tedbir alınacak. 15 dakika gibi kısa bir sürede durum nedir, hasar var mı bunları saptadık. Okullarla ilgili endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Tespitlerin ve incelemelerin devam ettiğini aktaran Selçuk, "139 okuldaki küçük hasarların ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları yapılacak. İzmir'de okullarda sorun yaşamadık. Pisikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif rol aldı. Arama kurtarma ekiplerimiz de sahada çalışıyor. Okullarda eğitime 1 hafta ara verdik. Bu süre duruma göre gözden geçirilebilir. Bu ortamda çocukların, öğretmenlerin ve velilerin psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bu sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız çalışıyor. Bu tür hizmetler ikincil hizmet gibi görünse de çocukların ruhsal etki bırakmaması için çok değerli. Çocuklar akranlarıyla birlikte güvende olduklarını hissetmeleri çok önemli" diye konuştu.

Okullarda kimsenin burnunun bile kanamadığını açıklayan Bakan Selçuk, "Tüm öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz. Onların tecrübesiyle okulları süratle tahliye ettik. Öğretmenlerin afet eğitimi çok önemli. Okul tabanlı afet eğitimi üzerinde duruyoruz. Ekibimiz Japonya'da eğitim aldı ve bunu tüm öğretmenlerimize ulaştırma konusunda çalışmamız devam ediyor" dedi.

Bakan Selçuk, okulda bulunan öğretmen ve velilerle de sohbet ederek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

-İHA-