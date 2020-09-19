Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hazırlıkları kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını belirterek, üç haftalık sürede tüm öğrencilere ücretsiz maske...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hazırlıkları kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını belirterek, üç haftalık sürede tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıkların tamamlandığı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle sağlandığı ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı." bilgisini paylaştı.

"Servislerle ilgili planlamalar tamamlandı"

"Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız." vurgusunda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı."

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki anlık bildirim sistemi hazır

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu aktardı.

Bakanlığın açıklamasına göre, sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak.

Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.

"Öğretmen 'Buradayız' derse o ülkenin yolu açılır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından "okulları güvenle açıyoruz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında, "Tüm okul müdürleri, tüm 1. sınıf okutacak öğretmenlerimizle görüntülü görüşme yaptım geçtiğimiz hafta. Büyük bir sınıfta yoklama gibiydi. 'Biz hazırız Ziya Öğretmenim' dediler. 'Burası bizde...' dediler. Öğretmen 'Buradayız' derse o ülkenin yolu açılır." ifadelerine yer verdi.

Ziya Selçuk, Selçuk, Okul, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı         
00:08
ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi         
22:11
Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı         
21:29
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Her şey bir anda oldu! Çürüyen binanın balkonu yoldan geçenlerin üzerine düştü Her şey bir anda oldu! Çürüyen binanın balkonu yoldan geçenlerin üzerine düştü         
09:29
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 00:26:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei