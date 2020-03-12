Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı

Bakan Selçuk: " 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak"

"Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler koronavirüs önlemleri kapsamında tatil"

"Ülke genelindeki tüm okulların Nisan ayındaki ara tatilin öne alınarak, pazartesiden itibaren 1 hafta tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm dünyaya örnek olan ülkemiz, uzaktan öğrenme sistemi ile özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programları ile hazırdır. 16-30 Mart arasındaki 2 haftalık tatilde öğrencilerin evlerinde dinlenmesini rica ediyoruz"

"Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır"

"Eğitimler İnternet üzerinden ve TRT aracılığı ile öğrencilere sunulacak"

"Pazar günü öğretmenlerimiz için yapılacak sınav için bir iptal söz konusu değil"