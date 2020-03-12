Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı Bakan Selçuk: "23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak" "Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler koronavirüs önlemleri kapsamında tatil" "Ülke genelindeki tüm okulların Nisan ayındaki ara tatilin öne...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı

Bakan Selçuk: " 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak"

"Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler koronavirüs önlemleri kapsamında tatil"

"Ülke genelindeki tüm okulların Nisan ayındaki ara tatilin öne alınarak, pazartesiden itibaren 1 hafta tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm dünyaya örnek olan ülkemiz, uzaktan öğrenme sistemi ile özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programları ile hazırdır. 16-30 Mart arasındaki 2 haftalık tatilde öğrencilerin evlerinde dinlenmesini rica ediyoruz"

"Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır"

"Eğitimler İnternet üzerinden ve TRT aracılığı ile öğrencilere sunulacak"

"Pazar günü öğretmenlerimiz için yapılacak sınav için bir iptal söz konusu değil"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı

Ziya Selçuk, 23 Mart, Selçuk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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