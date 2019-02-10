Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle görüştü.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulun pansiyonunda akşam yemeği yiyen öğrencilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu'dan pansiyonla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra okulun dil atölyesine geçen Bakan Selçuk, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bu sırada 9/A sınıfında öğrenim gören Fatıma Asude Yeşilyurt, Bakan Selçuk'a kendisine ait şiir kitabını imzalayarak hediye etti.

Bakan Selçuk, Ankara'ya davet ettiği dil atölyesindeki öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Öte yandan okul müdürü İbrahim Tatlıgül, Bakan Selçuk'a ziyareti dolayısıyla çeşitli hediyeler sundu.

Selçuk, okul ziyaretinin ardından bir otelde sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı ile protokol üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Ordu, Ziya Selçuk, Güncel
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