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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:11 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"
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