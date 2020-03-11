Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Genel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"

Ziya Selçuk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma Merkel tehlikeli ihtimali açıkladı: Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:18:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]