Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Oyunu Kullandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Oyunu Kullandı

57 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Oyunu Kullandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Bakan Selçuk, sabah erken saatlerde eşi Rana Selçuk ile oy kullanacağı Mehmet İçkale Ortaokuluna geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Selçuk, oy kullanacağı 2270 numaralı sandığa giderek kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Selçuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahalli seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasimizin gelişmesi için ve bu süreçte halkımızın oylarını rahatlıkla kullanarak kendi görüşlerini ifade edebilmesi için güzel bir fırsat. Bu bir millet ödevi. Tıpkı eğitimde olduğu gibi seçimlerde oy kullanmak bir millet ödevidir. Ben bütün halkımızı oy vermeye davet ediyorum ve bu seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Sabah, Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
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