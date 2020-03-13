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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:10 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak."
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