Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak."

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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