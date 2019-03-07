Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris'te Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu Anlattı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris'te Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu Anlattı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris'te Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu Anlattı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6- 8 Mart 2019 tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonunu tanıtmak üzere Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD )merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Programı sonrası basına açıklamada bulunan Selçuk, "Türkiye'nin 2023 yılı vizyonun dokümanın bir sunumunu gerçekleştirdik. Bu sunumda Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim meselesine nasıl yaklaştığını anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Sunumda Türkiye'nin eğitime bakış açısının evrensel normlarla olan ilişkisine değindiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bunun ötesinde 3 yıl içerisinde hangi ay, hangi sene, hangi iş ve işlemleri ne şekilde gerçekleştireceğimiz hakkında genel bir paylaşımda bulunduk" dedi.

Göçmen çocukların eğitimi konusunda Türkiye ilk sırada

Sunumu esnasında çeşitli ülkelerden katılımcıların da sorularını cevapladığını aktaran Selçuk, "Tabii Türkiye dünyada açık ara önde olarak, mevcut göçmen çocukların yüzde 70'ine yakınını okullaştırmak gibi bir başarı hikayesine sahip" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk toplantı öncesinde ise Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ve OECD Genel Sekreteri ngel Gurra ile de bir araya gelmişti. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:41 Kaynak: İHA

Paris, Selçuk, Ziya Selçuk, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam

Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 21:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Paris'te Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]