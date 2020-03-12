Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:20 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.
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