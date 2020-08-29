Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Psikolojik destek rehberleri hazırladık - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Psikolojik destek rehberleri hazırladık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Son Dakika

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı