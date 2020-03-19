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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içinde devreye giriyor."
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içinde devreye giriyor.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içinde devreye giriyor."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak