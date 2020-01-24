Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır,... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır,...

15 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."

Ziya Selçuk, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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