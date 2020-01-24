Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır,... - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır,...
15 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:00 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."
Son Dakika Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti