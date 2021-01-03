Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz
03.01.2021 17:59
Son dakika haberler: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafını paylaştı. Selçuk mesajında ise "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" ifadelerine yer verdi.
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