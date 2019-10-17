Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şanlıurfa'da
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şanlıurfa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şanlıurfa'da

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şanlıurfa'da, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer karşıladı.

Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, Vali Erin ile makamında bir süre basına kapalı görüştü.

Ziya Selçuk, Şanlıurfa, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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