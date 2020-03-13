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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:30 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler."
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