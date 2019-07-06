Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları karalayan öğrencileri atölyelere davet etti
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları karalayan öğrencileri atölyelere davet etti

39 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları karalayan öğrencileri atölyelere davet etti, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dönemlerini tamamlayan öğrencileri atölyelere davet etti. Selçuk, sıralarını karalayan öğrencilere hitaben, "Gençler; kendinizden iz bırakmak istiyorsanız, lütfen isminizi akıllara, kalplere yazın. Aksi pek kalıcı değil. Çünkü yaz tatillerinde sıraları temizliyoruz. Kendini ifade biçimi olarak sıraya yazı yazan arkadaşlarımızı çizimlerini sanata dönüştürmeleri için atölyelere çağırıyoruz" paylaşımında bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel
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