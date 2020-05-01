Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyada eğitim gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyada eğitim gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyada eğitim gündemini değerlendirdi: (2)

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim konusunda büyük bir altyapı projesine başladıklarını belirterek, "Bunu, ileride yine bir salgın olur diye yapmıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyada eğitim gündemini değerlendirdi: (2), System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim konusunda büyük bir altyapı projesine başladıklarını belirterek, "Bunu, ileride yine bir salgın olur diye yapmıyoruz. Dünyadaki paradigmal değişikliğin gereksinimi olarak yapıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, gazeteci Nuran Çakmakçı'nın Instagram hesabındaki canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından başlayan uzaktan eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, dünyanın hiçbir ülkesinde bütün öğrencilerin dijital eğitime alınmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu konuda daha önce yaptığı yatırımların avantajını gördüğünü bildiren Selçuk, "Türkiye, hem Fatih Projesi'ndeki bazı yatırımlardan dolayı hem de son bir sene içindeki uzaktan eğitime yönelik hazırlıklardan dolayı bir avantaj kazandı. Biz hep şunu söyledik. 'Gelecekteki eğitimsel paradigma dönüşüyor ve biz sadece sınıfın içerisinde bir eğitimle bu çocukları hayata hazırlayamayız.' Dolayısıyla bir lise öğrencisi gerekirse uzaktan eğitimle dünyanın herhangi bir ülkesinde veya Türkiye'den aldığı bir dersi, sertifikayı saydırabilir ve biz onu ders olarak karne notuna koyabiliriz. Her dersi yüz yüze, sınıftan almak gerekmiyor. Bazı dersleri uzaktan alabilir." diye konuştu.

Uzaktan eğitimle ilgili büyük bir altyapı projesi başlattıklarını vurgulayan Selçuk, "Bunu, ileride yine bir salgın olur diye yapmıyoruz. Bunu, dünyadaki paradigmal değişikliğin gereksinimi olarak yapıyoruz. Bu altyapı değişikliğini birkaç ay içerisinde toparlamaya çalışacağız inşallah. Bunun öğretmen tarafı da güçlenecek. Sadece öğrenci değil öğretmen eğitimi de buradan yürüyecek. Velilere yönelik çalışmalar da buradan yürüyecek. Birtakım toplantılar artık buralara kaymaya başlayacak." dedi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin, müfredatın bir parçası haline geleceğini açıkladı.

Meslek liselerine övgü

Selçuk, göreve geldiğinden bu yana meslek liseleriyle ilgili büyük çaplı değişiklikler yaptıklarını bildirdi. Meslek liseleri için daha önce hayata geçirilen uygulamaların yaşanan sürece katkı sağladığını aktaran Selçuk, "Biz bu altyapıyı oluşturduğumuz için kriz olur olmaz hemen bir hafta içerisinde bu okullar birdenbire hazırladığımız altyapı ve yaklaşımla gerçekten destan yazdılar. Ben, bütün öğretmenlerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Asla bir hak kaybı söz konusu olmaz"

Daha önce 18 Mart'ta atamaları gerçekleştirilen ancak göreve başlayamayan öğretmenlerle ilgili soru üzerine Selçuk, "Şu anda bu öğretmenlerimizin okulu yok, bu öğretmenlerimizin öğrencisi yok, sınıfı yok. Böyle bir durumda bizim öğretmenlerimizi fiili olarak, salgın döneminde okula başlatma imkanımız yok. Durum o kadar net ki okullar açıldığında göreve başlayacaklar. Asla bir hak kaybı söz konusu olmaz." açıklamasını yaptı.

PIKTES öğretmenleri açıklaması

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki öğretmenler hakkında da değerlendirmede bulunan Selçuk, bu öğretmenlerin yaklaşık 1,5 ay sorun yaşadığını ifade etti.

PIKTES öğretmenlerinin sorununun kısa süre önce çözüldüğünü kaydeden Selçuk, "Kadrolu öğretmenliğin bir sınavı var. Sınava kim girer kazanırsa o, öğretmenliği alır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, yaşanan salgın sürecinin kriz olarak değil fırsat olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi. Süreç içerisinde öğretmenlerin dijital becerilerinin ve topluma katkılarının arttığını kaydeden Selçuk, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan öğretmenlerin toplum adına büyük bir sorumluluk üstlendiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:28 Kaynak: AA


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