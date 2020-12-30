Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor." - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor."
30.12.2020 11:45
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım), bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor."
Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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