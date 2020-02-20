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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var."
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var."
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