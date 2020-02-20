Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj...

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var."

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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