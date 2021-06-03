Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
03.06.2021 12:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını bildirdi.
Son Dakika Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Tesla 6 bin aracını geri çağırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor