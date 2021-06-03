Üye Girişi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı"

03.06.2021 19:38

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı" "Okulların Eylül başında açılmasını istiyoruz" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, Haziran ayı sonuna kadar da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı"

"Okulların Eylül başında açılmasını istiyoruz"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, Haziran ayı sonuna kadar da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk okulların eylül başında açılmasını istediklerini belirterek, "Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EBA Platformu'nun kendileri için için gerçekten çok önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, "EBA Platformu salgın döneminde dünyada en çok ziyaret edilen birinci eğitim sitesi oldu. Aynı zamanda televizyonda bir dersin izlenmesi gerçekten büyük bir imkan. Dünyada öğrencinin müfredatına uygun olarak günlük ders işleyen bir televizyon yok. Yine öğretmenlerimize 3 milyon 89 bin eğitim sertifikası verildi. Her öğretmenimiz sadece bir kez değil, birden fazla eğitim almış oluyor" dedi.

"2 Temmuz'da mevcut akademik takvim sona eriyor"

Bakan Selçuk, akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda yaşanan eksiklikten tedirgin olduklarını belirterek, "Pazartesi itibariyle başlayan süreci sosyal, duygusal ve sanatsal etkinliklerle geliştirmeye çalışıyoruz. Eğitim insanları zora sokma işi değil, o yüzden hem veliler hem de öğrencilere seçimler ortaya koyma çalışıyoruz. 2 Temmuz'da mevcut akademik takvim sona eriyor. Akademik destek çalışmaları yıl boyunca uygulanacak. Tüm kademelerdeki öğrencilerin eksikleri tespit ediliyor ve UDEP (Ulusal Destekleme Programı) uygulamasıyla izlenmesi devam ediyor. Aynı zamanda öğrenciler için tatil kitapları hazırladık. Bütün bu çalışmaları yaparken sadece öğrencinin ihtiyacı değil, öğretmenlerimizin ihtiyacını da önemsiyoruz. Öğretmenler için her yıl düzenlenen seminerler bu yıl gerçekleşmeyecek. UDEP kapsamında öğrenciler için bilim kampları, İngilizce okuma, drama kursları, açık hava tiyatroları, film gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri, oyunlar, halk oyunları, yüzme kursları sağlanacak. Öğrenciler bu kursları şu şekilde edinecek; Her ilçe kendi ilçesinde hangi etkinliklere, hangi tarihte yer verdiğini listesini yayınlayacak" diye konuştu.

Öğrencilerin kendisine en yakın okulda istediği etkinliğe katılabileceğini ve hiçbir sınırlama olmayacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Aynı zamanda 15 bin mahallede 15 bin okul belirledik. Bu belirlediğimiz yerleri halk eğitim merkezi yapıyoruz. İsteyen her veli ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Yine her köye halk eğitim merkezi oluşturduk" dedi.

"Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı"

Bakan Selçuk açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni eğitim öğretim yılına ne zaman başlanacağı ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına kadar aşılanıp aşılanamayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, "Aşı konusunun yeni eğitim yılına kadar kalması söz konusu bile değil. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ayın içinde tamamlanmış olur. Zaten şu ana kadar 813 bin civarındaki öğretmenimizin işleri hallolmuş oldu. Bundan sonra da geri kalan eğitim çalışanlarımızın öğretmenler dememek lazım çünkü biz ekip olarak çalışıyoruz, okulda aşılanması devam edecek. Okulların açılmasıyla ilgili tabi ki eylül başında açmayı hedefliyoruz. Her zaman iyi senaryoyla başlayıp kendini yaza ve kışa göre ayarlamak gibi bir bakış açısıyla 'Şöyle olmazsa, ne olmazsa ne olur?' hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Her şeye hazır oluyoruz, o yüzden de çok çabuk hareket edebiliyoruz. Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Aşıyla ilgili ortaya çıkan güvenden kaynaklanan ya da yaz aylarındaki havalandırma imkanları ve biraz daha kırsalda olma imkanları vesaire gibi birçok koşulu beraber düşündüğümüzde niyetimiz tabii ki açmak. Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur. 'Niye kapatıyorsunuz?' denilse de kapatırız, 'Niye açıyorsunuz?' denilse de bilimsel veriler bunu gösteriyorsa açarız" diye konuştu.

Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılacağının duyurulduğunu ve plansız hareket edildiği eleştirilerini de değerlendiren

Bakan Selçuk, "Okulların açılması, kapanması ve eğitim takviminden diğer bakanlıkların hiç haberi olmazdı eskiden. Biz bakanlık olarak da bağımsız karar veriyorduk. Biz bütün bakanlıkların verisini ortak bir havuza getirip, tartışıp sonrasında karar alıyoruz. Çünkü bakanların tartışması gerekiyor. Ben desem ki iki saat sonra okullar açılacak çocuklar okula gelecekler. Plansızlık meselesi somut olarak indirgendiğinde kabine gününü ben Milli Eğitim Bakanı olarak belirlemiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı

Ziya Selçuk, Öğretmen, Haziran, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek Marmara'yla ilgili kimsenin duymak istemediği gerçeği Doç. Dr. Mustafa Yücel açıkladı: 5-6 yılda anca komadan çıkar Marmara'yla ilgili kimsenin duymak istemediği gerçeği Doç. Dr. Mustafa Yücel açıkladı: 5-6 yılda anca komadan çıkar Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi         
19:38
Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı         
19:10
Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz         
18:28
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz         
18:23
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor         
18:13
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 19:55:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement