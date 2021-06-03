Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı"

"Okulların Eylül başında açılmasını istiyoruz"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, Haziran ayı sonuna kadar da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk okulların eylül başında açılmasını istediklerini belirterek, "Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EBA Platformu'nun kendileri için için gerçekten çok önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, "EBA Platformu salgın döneminde dünyada en çok ziyaret edilen birinci eğitim sitesi oldu. Aynı zamanda televizyonda bir dersin izlenmesi gerçekten büyük bir imkan. Dünyada öğrencinin müfredatına uygun olarak günlük ders işleyen bir televizyon yok. Yine öğretmenlerimize 3 milyon 89 bin eğitim sertifikası verildi. Her öğretmenimiz sadece bir kez değil, birden fazla eğitim almış oluyor" dedi.

"2 Temmuz'da mevcut akademik takvim sona eriyor"

Bakan Selçuk, akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda yaşanan eksiklikten tedirgin olduklarını belirterek, "Pazartesi itibariyle başlayan süreci sosyal, duygusal ve sanatsal etkinliklerle geliştirmeye çalışıyoruz. Eğitim insanları zora sokma işi değil, o yüzden hem veliler hem de öğrencilere seçimler ortaya koyma çalışıyoruz. 2 Temmuz'da mevcut akademik takvim sona eriyor. Akademik destek çalışmaları yıl boyunca uygulanacak. Tüm kademelerdeki öğrencilerin eksikleri tespit ediliyor ve UDEP (Ulusal Destekleme Programı) uygulamasıyla izlenmesi devam ediyor. Aynı zamanda öğrenciler için tatil kitapları hazırladık. Bütün bu çalışmaları yaparken sadece öğrencinin ihtiyacı değil, öğretmenlerimizin ihtiyacını da önemsiyoruz. Öğretmenler için her yıl düzenlenen seminerler bu yıl gerçekleşmeyecek. UDEP kapsamında öğrenciler için bilim kampları, İngilizce okuma, drama kursları, açık hava tiyatroları, film gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri, oyunlar, halk oyunları, yüzme kursları sağlanacak. Öğrenciler bu kursları şu şekilde edinecek; Her ilçe kendi ilçesinde hangi etkinliklere, hangi tarihte yer verdiğini listesini yayınlayacak" diye konuştu.

Öğrencilerin kendisine en yakın okulda istediği etkinliğe katılabileceğini ve hiçbir sınırlama olmayacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Aynı zamanda 15 bin mahallede 15 bin okul belirledik. Bu belirlediğimiz yerleri halk eğitim merkezi yapıyoruz. İsteyen her veli ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Yine her köye halk eğitim merkezi oluşturduk" dedi.

"Şu ana kadar 813 bin öğretmen aşılandı"

Bakan Selçuk açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni eğitim öğretim yılına ne zaman başlanacağı ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına kadar aşılanıp aşılanamayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, "Aşı konusunun yeni eğitim yılına kadar kalması söz konusu bile değil. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ayın içinde tamamlanmış olur. Zaten şu ana kadar 813 bin civarındaki öğretmenimizin işleri hallolmuş oldu. Bundan sonra da geri kalan eğitim çalışanlarımızın öğretmenler dememek lazım çünkü biz ekip olarak çalışıyoruz, okulda aşılanması devam edecek. Okulların açılmasıyla ilgili tabi ki eylül başında açmayı hedefliyoruz. Her zaman iyi senaryoyla başlayıp kendini yaza ve kışa göre ayarlamak gibi bir bakış açısıyla 'Şöyle olmazsa, ne olmazsa ne olur?' hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Her şeye hazır oluyoruz, o yüzden de çok çabuk hareket edebiliyoruz. Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Aşıyla ilgili ortaya çıkan güvenden kaynaklanan ya da yaz aylarındaki havalandırma imkanları ve biraz daha kırsalda olma imkanları vesaire gibi birçok koşulu beraber düşündüğümüzde niyetimiz tabii ki açmak. Her zaman açmaktan yana riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur. 'Niye kapatıyorsunuz?' denilse de kapatırız, 'Niye açıyorsunuz?' denilse de bilimsel veriler bunu gösteriyorsa açarız" diye konuştu.

Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılacağının duyurulduğunu ve plansız hareket edildiği eleştirilerini de değerlendiren

Bakan Selçuk, "Okulların açılması, kapanması ve eğitim takviminden diğer bakanlıkların hiç haberi olmazdı eskiden. Biz bakanlık olarak da bağımsız karar veriyorduk. Biz bütün bakanlıkların verisini ortak bir havuza getirip, tartışıp sonrasında karar alıyoruz. Çünkü bakanların tartışması gerekiyor. Ben desem ki iki saat sonra okullar açılacak çocuklar okula gelecekler. Plansızlık meselesi somut olarak indirgendiğinde kabine gününü ben Milli Eğitim Bakanı olarak belirlemiyorum" ifadelerini kullandı.