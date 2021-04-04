Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür."