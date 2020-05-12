Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili, "Bol bol yu¨ru¨su¨nler, kos¸sunlar ama kalabalıklara karıs¸masınlar. Sadece yu¨ru¨me mesafesinde kalabileceklerini lu¨tfen unutmayalım. Bu hepimizin sagˆlıgˆı, gelecegˆi ic¸in c¸ok o¨nemli." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çocukların yarın do¨rt saat boyunca dıs¸arıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"S¸u as¸amada dıs¸arıya c¸ıkabiliyor olmak, arkadas¸larla bulus¸up oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istedigˆini alalım anlamına gelmesin. Aile bu¨yu¨klerimizi ziyarete gidelim, o¨zledik, go¨ru¨s¸elim anlamına gelmesin. Bu su¨recin sizin kontrolu¨nu¨zde olmasına lu¨tfen dikkat edin. C¸ocuklar, arkadas¸ları, sevdikleri yerine agˆac¸lara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine dogˆadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yu¨ru¨su¨nler, kos¸sunlar ama kalabalıklara karıs¸masınlar. Sadece yu¨ru¨me mesafesinde kalabileceklerini lu¨tfen unutmayalım. Bu hepimizin sagˆlıgˆı, gelecegˆi ic¸in c¸ok o¨nemli."