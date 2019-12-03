Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Bursa'da özel eğitim anaokulu açılışı
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Bursa'da özel eğitim anaokulu açılışı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Bursa'da özel eğitim anaokulu açılışı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'da yapımı tamamlanan özel eğitim anaokulunun açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Bursa'da özel eğitim anaokulu açılışı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'da yapımı tamamlanan özel eğitim anaokulunun açılışını yaptı.

Selçuk, merkez Osmangazi ilçesindeki Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'na gelişinde kendisini karşılayan engelli çocuklara hediyeler verdi.

Kurdeleyi kesip okulun açılışını gerçekleştiren Selçuk, binayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa'da eğitime katkıları bulunan hayırseverlere plaket veren Selçuk, AK Parti Bursa İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Bakan Selçuk'a programlarında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve milletvekilleri eşlik etti.

Ziya Selçuk, Osmangazi, Selçuk, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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