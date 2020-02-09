Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara özel ilgi - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara özel ilgi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara özel ilgi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da kendisine el sallayan çocukları görünce yanlarına giderek sohbet edip, istekleri olup olmadığını sordu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara özel ilgi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da kendisine el sallayan çocukları görünce yanlarına giderek sohbet edip, istekleri olup olmadığını sordu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Seyit Ulugülyağcı İmamhatip Ortaokuluna girerken hemen yan tarafta bulunan Selçuk Rebii Karatekin Ortaokulunun bahçesinden kendisine el sallayarak seslenen öğrencileri görünce yanlarına gitti. Bakan Selçuk'un bu hızlı hamlesi il protokolünü ve okul açılışı için gelen vatandaşları şaşırttı. Vali, belediye başkanı ve il protokolü de Bakan Selçuk'un peşinden koştu. Bakanın koşarak yanlarına gelmesine şaşıran öğrencilerin heyecanlandıkları gözlemlendi. Bakan Selçuk öğrencilerle sarılıp kucaklaşarak sohbet etti. Selçuk, "Bir isteğiniz var mı?" diye sorduğu çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KONYA

Ziya Selçuk, Selçuk, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin
Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı İstanbul seçimlerine damga vuran sözleriyle ilgili Ali İhsan Yavuz'dan sert sözler: İspat ederlerse istifa edeceğim Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Orta Doğu planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:07:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara özel ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]