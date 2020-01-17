Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde maaşları yatırılmayan öğretmenler hakkında, "Konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde maaşları yatırılmayan öğretmenler hakkında, "Konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Zeki Tartaç İlkokulunda düzenlenen '2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni' sonrasında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. "Doğa Koleji el değiştirmesine rağmen öğretmenlerin bir kısmı maaşlarını henüz alamadı, bu konuyla ilgili bir gelişme var mı" sorusu üzerine Selçuk, "Bununla ilgili işlemler devam ediyor. Bu, Milli Eğitim Bakanlığının dışındaki bazı işlemler. Tabii biz, görevimiz gereği takip ediyoruz. Konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Ömer Çetin - Nurullah Geylani - Fatih Erdoğan - Emre Yüzügüldü/İHA)

Ziya Selçuk, Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi
AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:11:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]