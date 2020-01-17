Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde maaşları yatırılmayan öğretmenler hakkında, "Konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Zeki Tartaç İlkokulunda düzenlenen '2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni' sonrasında basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. "Doğa Koleji el değiştirmesine rağmen öğretmenlerin bir kısmı maaşlarını henüz alamadı, bu konuyla ilgili bir gelişme var mı" sorusu üzerine Selçuk, "Bununla ilgili işlemler devam ediyor. Bu, Milli Eğitim Bakanlığının dışındaki bazı işlemler. Tabii biz, görevimiz gereği takip ediyoruz. Konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Ömer Çetin - Nurullah Geylani - Fatih Erdoğan - Emre Yüzügüldü/İHA)