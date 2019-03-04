Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doha'daki Türk Okuluna Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doha'daki Türk Okuluna Ziyaret

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Katar temasları kapsamında başkent Doha'daki Türk okulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doha'daki Türk Okuluna Ziyaret, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Katar temasları kapsamında başkent Doha'daki Türk okulunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen ve 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açılışı yapılan Doha Büyükelçiliği Türk Okulu'nu ziyaret eden Bakan Selçuk'a Katarlı mevkidaşı Muhammed el-Hammadi eşlik etti.

Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle görüşen Selçuk, okul hakkında bilgi aldı.

Bakan Selçuk ayrıca başkent Doha'da yaklaşık 1 milyon 200 bin kitabın bulunduğu Katar Ulusal Kütüphanesi'ni ve özel bakıma muhtaç öğrencilerin eğitim gördüğü Hidaye Okulu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doha'da dün de 12. Eğitimde Mükemmellik Ödül Töreni'ne katılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Doha, Güncel
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