Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zihninde, ruhunda, kalbinde dünyanın resmini gören bir çocuk, fotoğrafımı çekmek istedi bugün Düzce'de... ve yine bugün, otizmli olduğu için onu fark edelim diye #otizmfarkındalıkgünü. Her şeyin farkında olan yavrularımın ömrüm yettiğince yanlarındayım."