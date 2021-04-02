Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Zihninde, ruhunda, kalbinde dünyanın resmini gören bir çocuk, fotoğrafımı çekmek istedi bugün Düzce'de... ve yine bugün, otizmli olduğu için onu fark edelim diye #otizmfarkındalıkgünü. Her şeyin farkında olan yavrularımın ömrüm yettiğince yanlarındayım."
Kaynak: AA
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