Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitime destek veren Muğlalı hayırseverlere plaket - Son Dakika

Programın ardından MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması" toplantısına katılan Selçuk, daha sonra Muğla ve ilçelerindeki okullarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin stantlarda sergilenen projelerini inceleyerek bilgi aldı.

Selçuk, iş insanları, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MUTSO) düzenlenen programda, eğitime katkı sağlayan 60 hayırsevere plaket verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Muğla 'da eğitime destek veren 60 hayırsevere plaket takdim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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