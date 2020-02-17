Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitime destek veren hayırseverlere plaket - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da eğitime destek veren 60 hayırsevere plaket takdim etti.

Selçuk, iş insanları, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MUTSO) düzenlenen programda, eğitime katkı sağlayan 60 hayırsevere plaket verdi.

Programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de katıldı.

Programın ardından MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda "Ziya Öğretmen ile eğitim buluşması" toplantısına katılan Selçuk, daha sonra Muğla ve ilçelerindeki okullarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin stantlarda sergilenen projelerini inceleyerek bilgi aldı.

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.