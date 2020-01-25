Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Elazığ depremi için

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Bölgedeki gelişmeleri il yöneticileriyle takip ettiklerini belirten Selçuk, "Temennimiz can kaybı artmadan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır." ifadesini kullandı