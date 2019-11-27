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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Gine'deki Türkiye Maarif Vakfı okuluna ziyaret
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, Gine'de faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:36 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, Gine'de faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulunu ziyaret etti.
Gine ziyareti kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Erkek Lisesini ziyaret eden heyet geleneksel danslarla karşılandı.
Bakan Selçuk, Türkçe ve bilgisayar sınıflarını ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.
Karşılama töreninde TMV yetkilileri ve yerel personel hazır bulunurken Bakan Selçuk, Gineli heyete ve öğretmenlere teşekkür etti.
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