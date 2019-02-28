Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Hayırseverlere Plaket

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Hayırseverlere Plaket

36 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu mesele bir bakanlık meselesi, bir kişi meselesi, bir kurum meselesi değildir.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Hayırseverlere Plaket, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu mesele bir bakanlık meselesi, bir kişi meselesi, bir kurum meselesi değildir. Bu mesele bir ülke ödevi, memleket ödevi. Bu sebeple ben hayırseverlerimizin şimdiye kadar göstermiş oldukları katkılara yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Selçuk, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde hayırseverler, idareci ve öğretmenlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Selçuk, meslektaşlarıyla, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada olduklarında Türkiye'nin eğitimi için daha çok umutlandıklarını söyledi.

El birliğiyle omuz vererek yükseltebilecekleri bir eğitim sistemi olduğunda Türkiye'nin eğitimi için daha çok umutlandıklarını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesele bir bakanlık meselesi, bir kişi meselesi, bir kurum meselesi değildir. Bu mesele bir ülke ödevi, memleket ödevi. Bu sebeple ben hayırseverlerimizin şimdiye kadar göstermiş oldukları katkılara yürekten teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'de bu anlamda uzun yıllardır verilen destekler çocuklarımızın çok daha kaliteli eğitim alması için büyük katkı sağlıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin finansmanı olabilir ama herkes hayır yapamaz. Hayır yapmak bir kısmet, nasip işidir. Hayırseverlerimizin yaptığı ve yapacağı katkılar için tüm kalbimle şükranlarımı sunuyorum. Hayırseverlik sadece parayla pulla olan bir iş değil. Bunun dışında her türlü katkı, destek bu memleketin, Adana'mızın kalkınması için büyük bir vesile olacaktır."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın da konuşmasının ardından Bakan Selçuk, hayırseverlere plaket vererek teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:29 Kaynak: AA

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