Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Selçuk, ilk olarak Kayseri Valiliğine ziyarette bulundu. Vali Şehmus Günaydın tarafından karşılanan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, karlı ve mevsime uygun bir günde Kayseri'yi ziyaret ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kayseri'nin genel eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendireceklerini ve Erciyes Anadolu Holding'in bağış olarak yapacağı 100 tasarım beceri atölyesiyle ilgili tören gerçekleştireceklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"O anlamda ayrı bir mutluluğumuz var. Öğrencilerimizin okullarımızda atölyelerle tanışması, atölyelerde belli bir tecrübe edinmesi, meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim açımızdan çok önemli. Bugün burada yapacağımız faaliyetlerle, değerlendirmelerle Kayseri'nin eğitimine ilişkin gelecek projeksiyonlarla tartışma, istişare fırsatımız olacak."

Vali Günaydın ise 2023 vizyonu için çok önemli gördükleri tasarım ve beceri atölyelerinin kente kazandırılması için tören düzenleyeceklerini ifade etti.

Erciyes Anadolu Holding'e teşekkür eden Günaydın, "Çok büyük bir fedakarlıkla okullarımıza 100 atölye kazandıracaklar. Önümüzdeki seneler için de devamını bekliyoruz. Diğer hayırseverlerimizle inşallah çok kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının önem verdiği projeyi ilimizde çok ciddi şeklide uygulamayı düşünüyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, Selçuk'a yöresel kilim hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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