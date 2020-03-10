Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'korona virüs tedbirleri' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'korona virüs tedbirleri' açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'korona virüs tedbirleri' açıklaması

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'korona virüs tedbirleri' açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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